Cancillería gestiona colaboración internacional para atender emergencia en Samaipata

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se encuentra realizando gestiones urgentes ante la comunidad internacional para movilizar apoyo y cooperación destinados a enfrentar el desastre natural que afecta a la región de los valles del departamento de Santa Cruz.

“El Ministerio está acudiendo a toda la comunidad internacional para lograr colaboración. Estamos revisando mecanismos que nos permitan estrechar vínculos de cooperación en diferentes áreas y ámbitos. Lo ocurrido en Santa Cruz se constituye en una prioridad del presidente”, afirmó el canciller Fernando Aramayo en conferencia de prensa en la Plaza Murillo.

La Cancillería activó todos los mecanismos de coordinación internacional para canalizar apoyo específico en materia de atención de emergencias, reconstrucción y asistencia técnica. Aramayo destacó la pronta respuesta de diversos países y organismos que ya manifestaron su disposición para colaborar.

“La comunidad internacional en su conjunto se está activando para esta colaboración. Ustedes han visto que la Gobernación ha actuado desde el primer momento y, una vez se evalúen todos los daños, se debe analizar según cada país cuáles son sus ámbitos de especialización para definir el tipo de apoyo que puede llegar entre Estados”, explicó la autoridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de coordinar esfuerzos con el nivel central del Estado, la Gobernación de Santa Cruz y los gobiernos extranjeros para garantizar una respuesta rápida y eficaz frente a la emergencia.

