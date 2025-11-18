¡Terrible! Una joven de 21 años murió tras una brutal golpiza y buscan al agresor en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la división Homicidios llegó hasta el Hospital Japonés de Santa Cruz para investigar este hecho de violencia extremo que ha conmocionado a la región.

De manera preliminar, se conoció que la víctima, una joven de 21 años, habría sido brutalmente golpeada por su pareja, quien la dejó inconsciente y luego se dio a la fuga.

El personal médico intentó reanimarla al brindarle los primeros auxilios, pero la joven murió poco después de ingresar al hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

La unidad de Homicidios trasladó el cuerpo hasta la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente para esclarecer las causas del deceso y fortalecer la investigación.

La Policía se encuentra realizando operativos para dar con el paradero del presunto agresor, mientras el hecho ya es manejado como un posible feminicidio.

