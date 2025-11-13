“Ya se sabe quiénes son”: Identifican a los autores materiales del asesinato del juez Cruz

El abogado Jhon Rioja, representante de la familia del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, confirmó que ya fueron identificados los autores materiales del asesinato que conmocionó a Cochabamba el pasado 7 de noviembre, cuando el magistrado fue acribillado frente a su hijo.

“Presuntamente, el colaborador directo de Elvis Villarroel es su hermano Ariel Villarroel, y hay otros dos sujetos —cuyas identidades por ahora no revelaré— que habrían sido los autores materiales del crimen, los que perpetraron el ataque en motocicleta”, informó Rioja.

El abogado explicó que por razones de reserva judicial no puede dar a conocer los nombres de los sicarios, pero aseguró que la Policía ya cuenta con elementos sólidos, como grabaciones de cámaras de seguridad, el trayecto de la motocicleta utilizada y el análisis del arma empleada en el ataque.

“No puedo levantar nombres, pero hay tres personas plenamente identificadas y con órdenes de aprehensión. Se están recolectando elementos materiales, videos, trayectos, armas. Va a haber noticias pronto”, adelantó Rioja.

El representante legal destacó que el avance de la investigación permitió también obtener la detención preventiva de Elvis Villarroel y Remberto López, considerados autores intelectuales del crimen, quienes presuntamente planificaron el asesinato desde el interior del penal de El Abra.

“Es una detención preventiva, es un avance importante. Ahora corresponde seguir con las pericias y confirmar los indicios que apuntan directamente a los autores materiales”, señaló.

El juez Wilber Cruz fue asesinado la tarde del viernes 7 de noviembre cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron en la zona central de Cochabamba y le dispararon varias veces mientras se encontraba dentro de su vehículo junto a su hijo. Tras el ataque, los sicarios dejaron una nota antes de darse a la fuga.

