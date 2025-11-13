¡Con un machete! Pasajera amenaza a un taxista porque no le gustaba la música (VIDEO)

Lo que debía ser un simple traslado en taxi se convirtió en una escena de película de terror en la ciudad rusa de Samara. Una pasajera enfureció al escuchar la música que el conductor había puesto durante el trayecto y reaccionó de la manera más inesperada: sacó un machete y comenzó a amenazarlo.

De acuerdo con medios locales, el taxista relató que la mujer le exigió cambiar la canción porque “no le gustaba”. Para evitar una discusión, optó por apagar la radio. Sin embargo, lejos de calmarse, la pasajera insistió en que pusiera “música rusa” y, al no obtener una respuesta inmediata, desenvainó el arma blanca mientras lo increpaba.

El conductor, visiblemente asustado, logró mantener la calma y detener el vehículo sin que la situación pasara a mayores. Luego, alertó a las autoridades, que ya iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del violento incidente.

El episodio, registrado en video y difundido en redes sociales, generó un fuerte impacto entre los usuarios, que no salían de su asombro ante la insólita reacción. “Cuando el gusto musical se convierte en peligro”, ironizó un usuario en los comentarios.

Por fortuna, nadie resultó herido, pero el caso vuelve a poner en debate la seguridad de los conductores de taxi frente a pasajeros agresivos o bajo alteraciones emocionales.

Mira el video:

