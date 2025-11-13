VIDEO: Una madre con su bebé es atacada por un ladrón en una tienda

Un violento robo dejó consternados a los vecinos del barrio El Cerrito, en la zona norte de Córdoba (Argentina). Una mujer fue sorprendida mientras esperaba ser atendida en un kiosco con su beba en brazos y fue víctima de la agresión de un delincuente que la zamarreó para arrebatarle el celular.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado en la calle José Ramonda y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. La víctima estaba frente al mostrador, atendida detrás de una reja por precaución, cuando el ladrón irrumpió de manera sorpresiva.

“¿No ves que tiene una criatura?”, alertaron una clienta y la empleada del kiosco mientras intentaban frenar al agresor, pero este continuó su ataque hasta escapar con el teléfono. Las imágenes muestran la crudeza del momento, incluyendo los gritos de la pequeña durante el ataque. Tras la fuga, la madre dejó a la nena en el suelo y salió corriendo tras el delincuente.

Vecinos señalaron que el agresor sería conocido en la zona por los apodos “Indio” o “Tarzán”, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado su detención, mientras la comunidad exige justicia ante este hecho que generó profunda indignación.

Imágenes sensibles:

