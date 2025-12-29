TEMAS DE HOY:
Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para los dos imputados por caso de mujer hallada en un freezer

La audiencia cautelar se realizará en el juzgado de la Villa 1 de Mayo, donde el Ministerio Público pedirá la detención preventiva de 180 días.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/12/2025 7:56

Santa Cruz, Bolivia

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia cautelar de dos personas investigadas por la muerte de una mujer hallada dentro de un freezer en Santa Cruz. 

El fiscal Luis Alberto Hurtado informó que se solicitará la detención preventiva de los investigados por 180 días.

"El Ministerio Público presentará a estas personas ante la juez de instrucción cautelar para que se defina su situación jurídica. Uno de ellos es autor del hecho y el otro se encuentra en calidad de cómplice", explicó Hurtado.

Además, existen dos personas prófugas, contra quienes se ha librado mandamiento de aprehensión, mientras que el hijo de la víctima fue descartado como partícipe tras prestar su declaración informativa. La audiencia se realizará en el juzgado de la Villa 1 de Mayo.

Horas antes, en el programa El Mañanero, los hijos de la víctima descartaron que su madre tuviera deudas económicas y reconocieron que atravesó problemas legales por microtráfico en el mes de mayo, aunque aseguraron que el caso fue aclarado.

 

