Este lunes será la audiencia de los acusados de asesinar a la mujer hallada muerta dentro de un congelador en Santa Cruz

La justicia tuvo que esperar un día más para definir la situación jurídica de los dos hombres implicados en el macabro asesinato de una mujer de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un congelador en Santa Cruz.

El fiscal de materia, Luis Alberto Hurtado, informó que la audiencia de medidas cautelares prevista para este domingo 28 de diciembre fue suspendida por la ausencia de un abogado defensor para uno de los sindicados del asesinato.

El Ministerio Público aseguró que existen elementos sólidos contra los aprehendidos. Según Hurtado, las cámaras de seguridad y las declaraciones informativas confirman una "participación activa" de ambos sujetos en el crimen.

"Los dos tienen participación activa, toda vez que, en base a las declaraciones informativas que se hicieron, el desdoblamiento de cámaras de seguridad y otros actos investigativos que realizó el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Boliviana, se logró determinar su implicación", manifestó Hurtado.

Los actos investigativos realizados junto a la Policía Boliviana permitieron establecer el nexo de los sospechosos con la muerte de Roxana R.

Tras la suspensión, la autoridad judicial determinó que la audiencia se lleve a cabo el lunes 29 de diciembre en el juzgado de la zona de la Villa Primero de Mayo. Se espera que en dicha sesión se determinen las medidas preventivas mientras continúa la búsqueda de otras dos personas que se encuentran prófugas y que estarían vinculadas al hecho de sangre.

