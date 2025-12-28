Envían a la cárcel al presunto asesino de una niña de 10 años y agresor de su hermano en Cochabamba

En una extensa y tensa jornada judicial que duró aproximadamente 8 horas, realizada en el juzgado de Tiquipaya, la justicia determinó la detención preventiva para Ariel C., señalado como el autor material del ataque violento que terminó con la vida de una niña y dejó gravemente herido a su hermano de 6 años.

El sujeto, quien era expareja de la madre de las víctimas, fue remitido de inmediato al penal de máxima seguridad de El Abra.

La audiencia de medidas cautelares fue decisiva gracias a la declaración del menor sobreviviente. A pesar de sus heridas, el niño de 6 años logró identificar plenamente a Ariel C. como el hombre que ingresó a su vivienda en el sector de Santivañez para agredirlos con un arma blanca. Según el abogado de la parte acusatoria, este reconocimiento directo fue la prueba fundamental para demostrar la probabilidad de autoría del imputado.

Tras analizar los riesgos procesales y los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y la Policía, la juez determinó las siguientes medidas:

Ariel C. (Principal acusado): Tiene detención preventiva en el penal de El Abra de manera indefinida mientras concluyen las investigaciones por los delitos de infanticidio y tentativa de infanticidio.

Nelson Ch. (Tío de los menores): Se dictó libertad irrestricta. La autoridad judicial concluyó que no tuvo participación alguna en el crimen, desestimando las sospechas iniciales que pesaban sobre él.

A las afueras del juzgado, familiares y vecinos de Santivañez se concentraron para exigir la pena máxima contra el agresor. El caso ha generado profunda consternación en Cochabamba debido a la alevosía del ataque, ocurrido dentro del propio hogar de los menores.

Actualmente, el niño sobreviviente continúa bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

