Niño agredido en Cochabamba sufrió daño irreversible: no podrá recuperar movilidad, según informe médico

El municipio de Santiváñez, en Cochabamba, continúa conmocionado tras el brutal ataque a un niño de 6 años, presuntamente a manos de la expareja de su madre. La víctima, identificada como Dilan, permanece internada en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, con daño severo en la médula espinal.

Según el informe médico, Dilan sufrió un trauma raquimedular producto de una herida con arma punzocortante. Aunque logró despertar y abrir los ojos, los especialistas advierten que no podrá recuperar la movilidad ni la sensibilidad de sus extremidades.

“El pronóstico funcional es desalentador. El paciente sigue bajo vigilancia constante en terapia intensiva”, informó el médico Pablo Dávila.

En paralelo, la familia del menor enfrenta una situación crítica. Además de los gastos médicos, solicitan apoyo urgente para cubrir el sepelio de la hermana de Dilan, quien falleció en el mismo hecho, y para acceder a asesoría legal y medicamentos.

Las personas que deseen brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse al número 74802751, habilitado por los familiares para canalizar el apoyo.

