Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 12 de febrero en Bolivia

La jornada cambiaria de este jueves 12 de febrero mostró un incremento progresivo en la cotización del dólar paralelo en Bolivia. Según los reportes finales del día, la moneda extranjera cerró con una tendencia al alza en comparación con los valores registrados al inicio de la mañana.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal dolarboliviahoy.com, el mercado cerró con un precio de Bs 9.23 para la compra y Bs 9.21 para la venta. Esta cifra refleja un aumento respecto a la apertura de las 06:00, cuando se cotizaba en Bs 9.12 para la compra y Bs 9.11 para la venta. Hacia el mediodía (12:38), la divisa ya mostraba una leve variación situándose en Bs 9.14 para la compra y Bs 9.12 para la venta.

Portal dolarboliviahoy.com.

Por su parte, el sitio de monitoreo bolivianblue.net, que realiza actualizaciones cada 15 minutos, coincidió con la tendencia de cierre al reportar en horas de la noche un tipo de cambio de Bs 9.22 para la compra y Bs 9.20 para la venta.

El seguimiento detallado de esta plataforma mostró los siguientes movimientos durante el día:

Mañana (06:00): La cotización inició en Bs 9.14 para la compra y Bs 9.10 para la venta.

Mediodía: El valor se situó en Bs 9.15 para la compra y Bs 9.12 para la venta.

Noche: El precio final alcanzó los Bs 9.22 para la compra y Bs 9.20 para la venta.

El sitio de monitoreo bolivianblue.net.

Este comportamiento refleja una presión al alza en el mercado informal durante el transcurso de las últimas 24 horas.

Mira la programación en Red Uno Play