Marcelo Martins: “Qué tal Red Uno, sí, llego este viernes a las 20:30”

El atacante nacional confirmó a Red Uno que su arribo a Santa Cruz será este viernes por la noche.
12/02/2026 18:26
Marcelo Martins confirmó que arribará este viernes a Santa Cruz a las 20:30. La información fue ratificada por el propio delantero a Red Uno de Bolivia, mediante un contacto telefónico.
“Qué tal Red Uno, todo bien. Sí, llego mañana a las 20:30 a Santa Cruz, al aeropuerto Viru Viru. Ahí nos vemos, que estén bien y vamos pa’ arriba”, expresó el ‘Matador’, quien es esperado por la afición boliviana.
En primera instancia se conocía que el ‘Flecheiro’ llegaría este jueves; sin embargo, un cambio de planes hizo que su arribo se reprograme para este viernes. Martins pretende incorporarse al plantel refinero de cara a la temporada 2026.
