Marcelo Martins, histórico delantero de la selección boliviana, expresó su emoción tras la clasificación de la Verde al repechaje. En entrevista exclusiva con Notivisión de la Red Uno, reconoció que fue una noche inolvidable y que lo vivió como un aficionado más.

“Es una alegría tremenda, hace mucho que no hay ese grito de ahogo, hace mucho que no llegábamos a un repechaje. Obviamente han cambiado los formatos y van siete selecciones, faltan dos partidos, pero eso no nos va a quitar la ilusión de poder ir a un Mundial”, afirmó.

El Flecheiro destacó el papel de la afición en el triunfo.

“Los chicos lo dejaron todo en la cancha y la gente fue importante para que este triunfo se haya dado. En el partido todo el tiempo la gente no dejó de alentar. Yo nunca había visto Villa Ingenio de esa forma, parecía que la hinchada estaba creyendo que se podía dar. Estoy un poco ronco porque yo también estaba gritando”, comentó entre risas.

Martins reveló que esta vez se permitió vivir el partido desde las gradas como cualquier otro hincha:

“Me convertí en un hincha más, gritando y apoyando de todas formas para que la selección pueda ganar. Cuando hicimos el primer gol queríamos que Bolivia meta el segundo para no sufrir tanto, porque el resultado de Colombia y Venezuela ya estaba favorable a nosotros”.

Finalmente, confesó que seguir el partido desde fuera fue aún más complicado que estar en el campo.

“Se sufre más afuera de la cancha, la verdad que anoche la sufrí muchísimo junto con mis compañeros y mis amigos. Yo prefiero estar ahí dentro de la cancha”, cerró el máximo goleador histórico de la Verde.

Mira la programación en Red Uno Play