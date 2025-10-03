Bolivia enfrentará a Jordania y Rusia en amistosos rumbo al repechaje mundialista

La selección boliviana ya tiene definidos sus próximos desafíos internacionales. El equipo dirigido por Óscar Villegas enfrentará a Jordania y Rusia en partidos amistosos como parte de su preparación para el crucial repechaje por un cupo al Mundial 2026.

Villegas anunció que convocará a 24 jugadores para esta doble fecha internacional. Sin embargo, algunas ausencias están confirmadas, como la del defensor Efraín Morales, quien no será tomado en cuenta por una lesión.

“Tendremos que dejar algunas dudas o algunos nombres sujetos también a cambio, pero lo estamos trabajando muchísimo con el cuerpo técnico”, explicó Villegas.

La concentración de la Verde arrancará este sábado en Santa Cruz. El domingo, la delegación viajará a Brasil y posteriormente a Estambul, donde se sumarán los jugadores que militan en clubes del exterior. El plan contempla realizar al menos tres entrenamientos antes del primer encuentro amistoso.

“Está bien armada toda la programación, así que contentos porque vamos a llegar bien a esos dos partidos”, señaló el entrenador nacional.

Los amistosos tienen como objetivo principal medir el nivel del equipo de cara al repechaje intercontinental, donde Bolivia deberá enfrentar a un representante de Asia, África, Centroamérica u Oceanía.

“Aparentemente los africanos están un poco más fuertes, Asia también es fuerte, por ahí entre Centroamérica y Oceanía podría estar… pero será como ha sido hasta ahora: de Dios el que venga, y vamos a entrar a luchar los partidos y a buscar ganar”, afirmó.

La Federación Boliviana de Fútbol aún no ha confirmado oficialmente las fechas y sedes de los amistosos, pero se espera que los encuentros se disputen durante la próxima fecha FIFA.

