Abogado de Vidovic afirma que sentencia fue cancelada y que el ministro “puede ejercer su cargo”

Christian Tejada, abogado del ministro de Justicia, Freddy Vidovic, afirmó este miércoles que su defendido está habilitado para ejercer funciones públicas, debido a que la sentencia condenatoria que pesaba sobre él fue cancelada al haber transcurrido más de 10 años desde su emisión.

Tejada explicó que Vidovic fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado hace una década, en un proceso que, según dijo, fue “ocasionado por una tortura sistemática del anterior gobierno del MAS”. Sin embargo, remarcó que la normativa vigente dispone la cancelación automática de registros penales después de un tiempo determinado.

De acuerdo con el abogado, el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal establece que el registro de sentencias condenatorias ejecutoriadas debe ser cancelado ocho años después de dictada la resolución.

“La sentencia condenatoria en contra del ministro Vidovic se dictó en 2015, es decir que en 2023 ya estaban cancelados los registros. Él puede ejercer su cargo”, señaló.

Tejada también citó el artículo 105 del mismo Código, que fija en siete años la prescripción de penas privativas de libertad menores de seis años y mayores de dos. Recordó que la sentencia contra Vidovic fue de cinco años y medio, por lo que, según su interpretación, la pena ya se encuentra prescrita.

“La prescripción ya ha cumplido su función. Aun así, el ministro puede ser funcionario público”, sostuvo el jurista.

La declaración del abogado surge luego de que el ministro de Gobierno afirmara horas antes que Vidovic “no podrá ejercer cargos públicos” debido a que tiene una sentencia penal ejecutoriada.

