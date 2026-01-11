Ante los bloqueos que afectan a distintas regiones del país, el Gobierno activó operativos de emergencia para evacuar a turistas que quedaron atrapados en Copacabana, a orillas del lago Titicaca.

La Armada Boliviana evacuó a 214 turistas, entre nacionales y extranjeros, quienes no podían retornar a sus lugares de origen debido a las medidas de presión instaladas en las rutas.

Durante la jornada de este sábado, el Comando del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, con apoyo de autoridades locales, ejecutó un operativo de auxilio inmediato para trasladar a los visitantes que solicitaron ayuda.

La operación fue dirigida por el capitán Álvaro Marcelo Bedregal, quien informó que 23 ciudadanos fueron trasladados hasta la zona fronteriza de Kasani, mientras que 74 turistas fueron evacuados hacia la región de Guaqui. Además, 103 personas permanecen bajo resguardo de la Armada, a la espera de la activación de un puente aéreo.

Desde el Gobierno central se informó que estos operativos se replican en distintas regiones del país, donde turistas se vieron perjudicados por los bloqueos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB).

En el caso de Uyuni, y en coordinación con el Ministerio de Turismo Sostenible, la Fuerza Aérea Militar realizó dos vuelos chárter, logrando evacuar a 135 turistas que también se encontraban varados.

Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos de rescate mientras persistan los bloqueos, con el objetivo de proteger la seguridad de los visitantes y evitar mayores afectaciones al turismo.

