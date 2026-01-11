Con un plan de reingeniería, Gonzalo Moreno García busca transformar Camiri desde la Alcaldía

Con la habilitación oficial por parte del órgano electoral, Gonzalo Moreno García inicia formalmente su carrera hacia la silla municipal de Camiri. Acompañado por una lista de 11 candidatos a concejales, Moreno presentó los pilares de su plan de gobierno, el cual plantea soluciones inmediatas a problemas de infraestructura y una reestructuración administrativa del municipio.

Reingeniería y servicios básicos

El candidato enfatizó la necesidad de realizar una reingeniería financiera en la Alcaldía para equilibrar el gasto en salarios con la inversión pública. Según Moreno, existen temas críticos que requieren atención urgente:

Suministro de agua: Buscar una solución integral al sistema de distribución.

Infraestructura estancada: Finalizar las obras de la plaza principal, paralizadas desde hace más de un año.

Mantenimiento deportivo: Reconstrucción de la barda colapsada en la cancha del barrio Iturralde para garantizar la seguridad de los deportistas.

Una de las propuestas centrales de su programa es la creación de un parque industrial mediante un modelo de inversión público-privada. "Hay que generar trabajo con inversión en nuestro municipio. La Alcaldía debe dar las condiciones para viabilizar industrias que inviertan en Camiri", afirmó el candidato, destacando que el apoyo a proyectos productivos será transversal a las áreas de salud y educación.

Apuesta por el turismo y el desarrollo regional

Moreno García señaló que el potencial de Camiri radica en sus atractivos naturales, mencionando puntos estratégicos como el Río Parapetí, el Puente Viejo y el Cerro Sararenda. No obstante, subrayó que para convertir a la ciudad en un referente turístico, es indispensable la coordinación entre los tres niveles del Estado.

"Si enlazamos el apoyo del municipio, la Gobernación y el Gobierno Nacional, podemos hacer que Camiri vuelva a ser una ciudad próspera", concluyó Moreno, quien apunta a la mejora del pavimento asfáltico y el fortalecimiento de los servicios públicos como pasos previos para consolidar el desarrollo local.

Mira la programación en Red Uno Play