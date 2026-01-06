Gobierno insiste en diálogo con sectores para socializar el DS 5503

Hoy martes en Casa Grande del Pueblo, el gobierno socializó el Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional con más de 40 organizaciones sociales, donde expresaron sus observaciones a algunos artículos del decreto que serán trabajadas en mesas técnicas para analizar su alcance.

Entre las organizaciones sociales participantes estuvieron presentes: CONALJUVE Bolivia, FEJUVES de algunos departamentos, así como la Coordinadora Periurbana de los 14 Distritos de la ciudad de El Alto, la Confederación de Gremiales Bolivia, Federación de Gremiales El Alto, Confederación Caranavi, Federación Desaguadero, Mercado Uruguay Central de Trabajadores Bolivia, Representantes de Jubilados, Asociación Boliviana de Chefs, Asociación de Profesionales y Técnicos Independientes de la ciudad de El Alto, AR.PRO.BOL y el Comité Cívico de La Paz.

Por parte del gobierno estuvieron presentes los ministros Oscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, y Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, quienes recibieron a las delegaciones para la explicación y registro de las propuestas planteadas por los sectores.

La instalación de mesas técnicas se realizará el miércoles 7 de enero desde las 09:00 horas en instalaciones del campo ferial Chuquiago Marka en el bloque amarillo.

Foto: Socialización DS 5503 (Vocería del Estado)

Foto: Socialización DS 5503 (Vocería del Estado)

Foto: Socialización DS 5503 (Vocería del Estado)

Mira la programación en Red Uno Play