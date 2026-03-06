Un día después del sepelio de una madre y sus cinco hijos en el Cementerio General de Cochabamba, las autoridades procedieron al desprecintado de la vivienda donde fueron encontrados sin vida en la zona de Inca Rancho, en el municipio de Sacaba.

Tras la habilitación del inmueble, familiares del padre de los menores llegaron al lugar para encender velas en memoria de las víctimas y retirar algunas pertenencias de la familia, que había alquilado la vivienda aproximadamente hace un año.

El caso generó profunda conmoción en la población cochabambina debido a la muerte de seis integrantes de una misma familia: la madre y sus cinco hijos, cuyas edades iban desde tres meses hasta nueve años.

Investigación en curso

La investigación es seguida por el Ministerio Público bajo la tipificación de infanticidio seguido de homicidio–suicidio.

Según informó la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, la autopsia estableció que la madre, de 31 años, falleció por asfixia mecánica por ahorcamiento.

Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba Department indicó que una de las hipótesis preliminares apunta a posibles dificultades económicas, aunque las investigaciones continúan para determinar con precisión los factores que pudieron influir en el hecho.

Situación del padre

El padre de la familia, quien trabajaba en una fábrica de carrocerías en Sacaba, fue quien encontró los cuerpos al regresar a la vivienda tras su jornada laboral.

La autoridad fiscal informó que el hombre ya prestó su declaración y que su testimonio está siendo analizado y contrastado con otros elementos de la investigación. Hasta el momento, no existen indicios que lo vinculen con lo ocurrido, por lo que permanece en libertad.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan esclarecer completamente las circunstancias que rodearon esta tragedia familiar que ha causado gran consternación en la región.

