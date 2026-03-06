Investigan posible móvil económico en ataque contra ciudadano colombiano en Cochabamba

Según el reporte policial, la víctima sufrió lesiones leves, pese a que los atacantes realizaron tres disparos con arma de fuego. El ciudadano colombiano vive en Bolivia desde hace aproximadamente diez años.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga las posibles causas del ataque armado que dejó herido a un ciudadano colombiano de 62 años en la zona norte de Cochabamba. Entre las principales hipótesis se manejan un conflicto económico o un posible ajuste de cuentas.
Según el reporte policial, la víctima sufrió lesiones leves, pese a que los atacantes realizaron tres disparos con arma de fuego. El ciudadano colombiano vive en Bolivia desde hace aproximadamente diez años.
“Estamos manejando hipótesis que podrían estar relacionadas con un tema económico o un ajuste de cuentas, lo cual está siendo verificado”, explicó Vera.
Las autoridades policiales también realizaron verificaciones en registros policiales nacionales e internacionales. De acuerdo con la Felcc, el ciudadano colombiano no registra antecedentes policiales ni alertas en Interpol.
Tras el atentado, el hombre formalizó una denuncia ante la Policía y declaró que no conoce a las personas que intentaron asesinarlo, por lo que aseguró desconocer los motivos del ataque.
El hecho ocurrió el jueves en el sector de Cala Cala, donde presuntos sicarios dispararon contra la víctima. La defensa del afectado pidió a la Policía intensificar la búsqueda de los autores para esclarecer el caso.
