Órgano Electoral alista plataforma virtual para solicitar permisos de circulación para las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para que instituciones públicas, privadas y ciudadanos puedan gestionar permisos de circulación vehicular de cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

La medida forma parte de la planificación operativa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular durante la jornada de votación sin afectar actividades consideradas esenciales.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales de Bolivia (TED) serán los encargados de emitir autorizaciones dentro de su jurisdicción para autoridades departamentales y municipales, instituciones públicas, empresas de seguridad, telecomunicaciones, transporte, hotelería, radiotaxis y funerarias, además de personas naturales que justifiquen de manera excepcional la necesidad de circular el día de la votación.

Requisitos

Las solicitudes deberán realizarse de forma digital e incluir una nota firmada de justificación, fotocopia del RUAT y la licencia de conducir vigente. En el caso de solicitudes excepcionales, estas deberán dirigirse a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.

Exentos del trámite

El TSE aclaró que no necesitarán permiso los servidores del TSE y de los TED, los notarios electorales, los vehículos oficiales de la Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas, además de ambulancias públicas y privadas, vehículos de emergencia municipal y el personal de prensa acreditado. En estos casos bastará con presentar la credencial institucional vigente.

Entrega de autorizaciones

Los permisos aprobados serán entregados en oficinas de los tribunales electorales departamentales en fechas que serán comunicadas oficialmente.

La restricción vehicular durante el día de elecciones busca preservar el orden público y facilitar el traslado del material electoral, jurados y personal operativo. Con la digitalización del trámite, el OEP prevé reducir tiempos de atención, evitar filas presenciales y mejorar el control administrativo en el otorgamiento de autorizaciones.

