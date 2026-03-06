Gobierno coordina incluir seguridad ciudadana en la currícula educativa en Bolivia

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que el Gobierno coordina con el Ministerio de Educación de Bolivia y otras instituciones la incorporación de la materia de seguridad ciudadana en la currícula educativa, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

Mencionó que la propuesta busca fomentar desde la educación valores como el buen trato, el respeto, la convivencia pacífica y los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El viceministro indicó que actualmente se realiza mesas de trabajo con el Ministerio de Educación para desarrollar este contenido educativo, que también abordará problemáticas como los feminicidios, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas, además de otras tipologías del delito.

Explicó que la materia incluirá contenidos de educación ciudadana, ética personal y profesional, normas morales, deontología social y los deberes que debe cumplir un ciudadano con su comunidad.

También se prevé incorporar temas como seguridad vial, debido a la alta incidencia de accidentes de tránsito relacionados con el mal uso de las vías tanto por conductores como por peatones, así como aspectos vinculados a la ciberseguridad.

Montaño sostuvo que Bolivia cuenta con diversas leyes para enfrentar la delincuencia, pero consideró que el principal desafío está en la adecuada administración de justicia.

“Tenemos muchas leyes; la cuestión es cómo se administran. En algunos casos, por chicanerías jurídicas o por el hacinamiento en las cárceles, algunos delincuentes obtienen beneficios que les permiten recuperar su libertad”, afirmó.

Planteó además analizar posibles ajustes en las tipologías del delito y en el sistema de sanciones, aunque subrayó que más allá de endurecer las penas, lo fundamental es mejorar la administración de justicia.

En materia de seguridad, Montaño aseguró que Bolivia mantiene niveles relativamente favorables en comparación con otros países de la región, aunque reconoció que aún existen desafíos.

Finalmente, destacó que la educación y la prevención son claves para reducir la delincuencia.

“Hay que educar al niño de hoy para evitar encarcelar al hombre del mañana. La prevención es la mejor forma de combatir la inseguridad”, concluyó.

