Beni declara emergencia sanitaria por aumento de casos de dengue y chikungunya

El director del Sedes del Beni, Rubén Torres, indicó que a la fecha se registraron más de 100 casos de dengue. A causa de esta enfermedad, una niña del municipio de San Borja falleció semanas atrás. Además, ya se reportan más de 50 casos de chikungunya en el departamento.
06/03/2026 11:39
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni declaró emergencia sanitaria ante el incremento de casos de dengue y chikungunya en el departamento, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Se vieron afectados especialmente personas de la tercera edad y niños menores de cinco años, que son los más propensos a presentar complicaciones”, explicó Torres en declaraciones recogidas por medios estatales.
Según datos difundidos, el departamento ya había declarado alerta sanitaria por dengue el 11 de enero y posteriormente alerta por chikungunya el 2 de febrero. Desde entonces, brigadas de salud realizan tareas de bloqueo sanitario, eliminación de criaderos de mosquitos, limpieza y fumigación en las zonas afectadas.
Torres adelantó que, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, se prevé realizar una intervención a gran escala la próxima semana, además de la presentación de un plan de contingencia que incluirá recursos económicos para reforzar las acciones de control y atención a la población.
