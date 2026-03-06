Beni declara emergencia sanitaria por aumento de casos de dengue y chikungunya

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni declaró emergencia sanitaria ante el incremento de casos de dengue y chikungunya en el departamento, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El director del Sedes Beni, Rubén Torres, indicó que a la fecha se registraron más de 100 casos de dengue. A causa de esta enfermedad, una niña del municipio de San Borja falleció semanas atrás. Además, ya se reportan más de 50 casos de chikungunya en el departamento.

“Se vieron afectados especialmente personas de la tercera edad y niños menores de cinco años, que son los más propensos a presentar complicaciones”, explicó Torres en declaraciones recogidas por medios estatales.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, la mayoría de los casos de dengue se concentran en San Borja, con 91 pacientes confirmados, mientras que Trinidad registra dos y Guayaramerín seis. En el caso de la chikungunya, Trinidad es el municipio con mayor incidencia, con 28 casos.

Según datos difundidos, el departamento ya había declarado alerta sanitaria por dengue el 11 de enero y posteriormente alerta por chikungunya el 2 de febrero. Desde entonces, brigadas de salud realizan tareas de bloqueo sanitario, eliminación de criaderos de mosquitos, limpieza y fumigación en las zonas afectadas.

Torres adelantó que, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, se prevé realizar una intervención a gran escala la próxima semana, además de la presentación de un plan de contingencia que incluirá recursos económicos para reforzar las acciones de control y atención a la población.

