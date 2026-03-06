Roban una motocicleta en minutos frente a unidad educativa en Tarata, Cochabamba

El robo de una motocicleta quedó registrado por cámaras de vigilancia en el municipio de Tarata, en el departamento de Cochabamba, donde dos sujetos sustrajeron el motorizado en cuestión de minutos.

El hecho ocurrió en las puertas de una unidad educativa. En las imágenes de seguridad se observa cómo uno de los delincuentes se acerca a la motocicleta estacionada y comienza a manipular el manubrio y la tapa del motorizado para ponerlo en marcha.

Tras varios intentos, el sujeto logra mover la motocicleta y sacarla del lugar. Segundos después aparece un cómplice que sube al vehículo y ambos se dan a la fuga.

De acuerdo con el propietario del motorizado, todo el hecho ocurrió en pocos minutos.

La víctima difundió las imágenes de las cámaras de seguridad con la esperanza de que alguien pueda reconocer al sospechoso y brindar información que permita identificarlo.

El dueño de la motocicleta pidió a la población ayudar a identificar al sujeto para formalizar la denuncia ante la Policía en Tarata y lograr recuperar su motorizado.

