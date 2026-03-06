"Estoy vivo para contar el cuento": Ciudadano colombiano relata cómo sobrevivió al ataque sicarial en Cochabamba

Tras el violento atentado ocurrido en la calle Man Césped, donde las cámaras de seguridad captaron el frío accionar de dos sicarios, la víctima rompió el silencio. Se trata de un ciudadano colombiano que lleva una década residiendo en el país y quien, tras recibir tres disparos que milagrosamente no terminaron con su vida, asegura no comprender los motivos del ataque.

"No sospecho de nadie"

Desde su recuperación, el hombre manifestó estar sumido en la incertidumbre. Según su relato, su rutina en la ciudad se ha limitado al comercio legítimo y no ha tenido conflictos que justifiquen un despliegue de violencia de tal magnitud.

"Con nadie tengo ni alegatos, ni amenazas, ni nada. No debo dinero a nadie. Estoy con la incógnita de qué pasó o por qué. Yo aquí tuve un negocio de alquiler de lavadoras y traigo ropa de Colombia", afirmó la víctima.

El comerciante fue enfático al señalar que su estilo de vida es tranquilo, razón por la cual eligió esa zona para vivir. El hecho de que el ataque ocurriera a plena luz del día y por la espalda —como muestran las grabaciones— refuerza su sensación de desconcierto.

Sobre su actividad financiera

Aunque en un inicio hubo ambigüedad sobre sus ingresos, el ciudadano aclaró que, si bien presta dinero, lo hace en cantidades que considera insignificantes para motivar un asesinato por encargo.

Montos bajos: Aseguró que sus préstamos oscilan entre 1.500 y 2.000 bolivianos .

Hipótesis de confusión: "No creo que nadie lo vaya a matar a uno por 2.000 bolivianos. No sé si sería que me confundieron", añadió.

Un milagro y una falla mecánica

El informe médico y legal confirma que el hombre sobrevivió gracias a una combinación de fortuna y un desperfecto en el arma de los atacantes. Los proyectiles rozaron su cabeza, un brazo y el dedo meñique.

Su abogado, Jorge Vásquez, confirmó que la denuncia formal ya ha sido presentada. "El señor está estable, pero lógicamente tiene un trauma psicológico; es lo normal tras sufrir un atentado de asesinato", explicó el jurista, quien también detalló que se adherirán a la investigación de oficio del Ministerio Público.

Actualmente, la policía mantiene la zona precintada y analiza los casquillos colectados en el lugar. Mientras tanto, el entorno cercano de la víctima, incluyendo amigos de larga data, exige a las autoridades bolivianas celeridad para dar con el paradero de los dos sujetos que huyeron en motocicleta hacia el sur de la ciudad.

