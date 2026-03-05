“No tuvieron piedad”: El desgarrador último adiós al cambista asesinado por 20 mil dólares

El barrio San José Obrero se encuentra sumido en una profunda consternación mientras familiares y vecinos velan los restos de Marcial Franco, de 73 años. Durante décadas, el hombre fue un rostro familiar en el segundo anillo, donde se dedicaba al librecambio de divisas en la zona de El Cristo Redentor.

La violencia del crimen ha dejado una herida abierta en la comunidad, que hoy acompaña el féretro con pedidos de justicia inmediata.

“De mi padre no tuvieron piedad; justicia es lo único que pido, que los detengan porque él salió a trabajar como todos los días”, manifestó con dolor la hija de la víctima.

Las investigaciones preliminares indican que el ataque fue fríamente calculado por dos sujetos que estudiaron los movimientos de Franco durante días. Los delincuentes ejecutaron su plan este miércoles, disparándole en dos ocasiones para huir con un botín que supera los 20 mil dólares.

Los habitantes de la zona expresaron su preocupación por el nivel de vigilancia que los criminales ejercieron sobre el adulto mayor. Un vecino del lugar señaló: “Parece que lo han vigilado mucho tiempo porque lo han planeado bien; pedimos que se haga justicia y encuentren a los malvivientes”.

El velorio se desarrolla entre flores y el repudio generalizado hacia un hecho que refleja la vulnerabilidad de quienes trabajan en la vía pública. La policía continúa con el rastreo de los delincuentes, mientras la familia espera que la muerte de Marcial no quede en la impunidad.

Mira la programación en Red Uno Play