Fiscalía investiga posible falla humana o técnica en accidente del avión Hércules

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en El Alto, que dejó más de veinte personas fallecidas.

El coordinador de la Fiscalía especializada en delitos contra la vida, Fabio Maldonado, informó que el caso se investiga por homicidio culposo y lesiones culposas.

Según explicó, el Ministerio Público analiza diversos factores técnicos relacionados con el vuelo, incluyendo las condiciones meteorológicas, el peso de la carga transportada y las instrucciones emitidas desde la torre de control.

“Se está recabando información sobre las condiciones del vuelo, la carga, el clima y las instrucciones de la torre de control para determinar si hubo alguna omisión o falta de cuidado”, explicó Maldonado.

En el marco de la investigación, ya se tomaron declaraciones informativas a los tripulantes del avión con matrícula FAB-180, quienes relataron cómo se desarrolló el vuelo desde su salida en Viru Viru hasta su llegada al aeropuerto de El Alto.

Además, la Fiscalía solicitó información a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), a la Fuerza Aérea Boliviana y al personal del aeropuerto, con el objetivo de esclarecer si existió alguna responsabilidad.

“Queremos determinar si se trató de una falla humana, una falla técnica o condiciones externas que provocaron el accidente”, señaló el fiscal departamental.

