Adolescente dio a luz tras presunto abuso en El Alto

Una adolescente se encuentra bajo atención médica luego de dar a luz en el Hospital Agramont de El Alto, en un caso que ya es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por el presunto delito de estupro con agravante.

De acuerdo con el informe policial, la menor llegó desde la población de Charazani junto a su madre debido a una dolencia de salud. Fue durante su internación en el hospital cuando se confirmó que la adolescente se encontraba embarazada.

El director regional de la Felcv El Alto, coronel Luis Fernando Aguilar, informó que la madre habría tomado conocimiento recién en las últimas horas sobre la situación de su hija.

“La menor habría llegado de la población de Charazani. Su madre la habría internado en el hospital Agramont por una dolencia y en este nosocomio se enteró de que estaba embarazada”, señaló la autoridad policial.

Según los primeros datos de la investigación, la adolescente dio a luz recientemente y permanece bajo cuidado médico, mientras se realizan las indagaciones correspondientes.

“Se tiene información de que la menor ha dado a luz y se encuentra al cuidado de médicos”, indicó Aguilar.

Las investigaciones preliminares también apuntan a que la adolescente habría sido víctima de abuso sexual durante la gestión pasada, situación que habría derivado en el embarazo.

En el marco de las investigaciones, la Policía identificó a un joven de 22 años, quien sería presuntamente el enamorado de la adolescente y principal sospechoso en el caso.

“El caso fue abierto por el delito de estupro con agravante y el sindicado sería un joven de 22 años, quien sería el enamorado de la adolescente”, informó Aguilar.

La autoridad explicó que, de manera preliminar, el caso fue tipificado como estupro; sin embargo, la calificación jurídica podría cambiar conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos elementos.

La Felcv anunció que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

Mira la programación en Red Uno Play