¡Hinchas de la Verde, no esperen más! Ya se sabe cuándo sale la nómina de los convocados de la selección

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, informó que la nómina de convocados para el partido contra Selección de Trinidad y Tobago se dará a conocer este sábado. La lista incluirá a 50 jugadores que formarán parte de una preselección, de la cual posteriormente se definirá el plantel que afrontará el repechaje.

La espera terminó. El estratega del combinado nacional anunció que la convocatoria para el amistoso del 15 de marzo se hará pública este fin de semana. Dicho encuentro se disputará en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Entre las novedades destacará el regreso del histórico goleador Marcelo Martins. También se menciona la posible vuelta de Jaime Arrascaita, aunque su presencia todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago el 15 de marzo y posteriormente viajará el 16 rumbo a Monterrey para disputar el repechaje el 26 de marzo ante Selección de Surinam. En caso de conseguir la victoria, el combinado nacional se mediría el 31 de marzo frente a Selección de Irak en busca de un cupo en el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play