El nombre del arquero boliviano Carlos Lampe comenzó a sonar en el fútbol argentino. De acuerdo con reportes del medio TyC Sports, el guardameta de Club Bolívar fue ofrecido a Newell's Old Boys como una alternativa tras la lesión de su arquero titular.

El conjunto rosarino enfrenta un problema bajo los tres palos luego de que Gabriel Arias sufriera una fractura en el peroné de la pierna izquierda durante la derrota frente a Estudiantes de La Plata por la séptima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Ante este escenario, el experimentado portero boliviano de 38 años apareció como una de las opciones disponibles en el mercado. Lampe cuenta con experiencia en el fútbol argentino, ya que en 2018 integró el plantel de Boca Juniors, aunque en aquella etapa se desempeñó como arquero suplente.

Sin embargo, la dirigencia de Newell's todavía analiza sus prioridades para reforzar el equipo. Según el mismo reporte, el principal objetivo sería incorporar a un volante ofensivo, aunque no descartan evaluar la contratación de un arquero si presentan ante la Asociación del Fútbol Argentino la documentación médica correspondiente sobre la lesión de Arias.

Mientras tanto, el entrenador Frank Darío Kudelka tendría previsto continuar con Williams Barlasina y Josue Reinatti como principales opciones en la portería, aunque el nombre de Carlos Lampe sigue en evaluación dentro del club rosarino.

