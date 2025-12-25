"Amor, paz y fe en sus hogares": El mensaje de Carlos Lampe arquero de La Verde por Navidad

Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana y del club Bolívar, celebró la Nochebuena en un entorno familiar y decidió compartir ese momento especial con sus seguidores. A través de sus redes sociales, el guardameta publicó una fotografía en la que se lo observa junto a sus seres queridos, reflejando el espíritu de unión propio de la Navidad.

En un mensaje cargado de fe, Lampe expresó sus buenos deseos para estas fechas:

“Que el nacimiento del niño Jesús llene nuestros corazones de amor, paz, fe y que bendiga sus hogares”, escribió el arquero, generando numerosas reacciones entre hinchas y seguidores.

El futbolista, considerado una de las figuras referentes de La Verde en los últimos años, aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de valorar los pequeños momentos, aquellos que fortalecen los lazos familiares y dan sentido a estas celebraciones.

La Navidad, marcada por gestos sencillos como un abrazo o una sonrisa, también fue destacada en la publicación como un tiempo para guardar recuerdos que perduren, en una jornada donde el deporte quedó en segundo plano y primó el mensaje de unión y esperanza.

