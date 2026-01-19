La gratitud de Carlos Lampe: “Agradecido con toda Tarija”

Carlos Lampe, portero de la selección boliviana de fútbol, se mostró muy agradecido con los fanáticos de la Verde en Tarija, quienes les dieron una cálida bienvenida, los alentaron durante el partido y los despidieron de manera muy emotiva.

“La gente aquí en Tarija, la verdad que el cariño que recibimos fue increíble. Nos vamos con el corazón lleno y esperemos que podamos volver a jugar pronto aquí en este estadio”, expresó.

El portero de la selección nacional también se refirió al desarrollo del partido, donde admitió las flaquezas y virtudes que mostraron como equipo.

“Yo creo que tuvimos mucha intensidad. Hay cosas por corregir. Creo que al comienzo no entramos bien, filtramos muchas pelotas ahí en el medio y ellos son muy rápidos. Nos generaron algunas contras. Después nos asentamos muy bien, fuimos muy superiores, tuvimos muchas llegadas y estuvimos muy cerca de ganarlo el partido”.

Por otro lado, destacó el próximo partido contra México, duelo que marcará la reinauguración del estadio Ramón Tahuichi Aguilera el domingo 25 de enero desde las 15:00.

“El balance es muy positivo por el ritmo y la intensidad que le pusimos. En el estadio Tahuichi vamos a tener un rival muy duro, es una cancha que va a estar impecable”, explicó.

Mira la programación en Red Uno Play