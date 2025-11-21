“El tren no pasa dos veces”: Carlos Lampe asegura máxima entrega en los duelos del repechaje

El arquero de la Selección boliviana, Carlos Lampe, afirmó este jueves que los dos partidos del repechaje representan una oportunidad irrepetible para clasificar al Mundial, e instó al plantel a comprometerse al máximo para aprovechar el momento que vive la Verde.

“A veces el tren no pasa dos veces seguido”, expresó el portero, remarcando la importancia de encarar estos encuentros con total concentración.

Lampe recordó que desde enero el equipo comenzará un proceso exigente y que ahora deben responder con responsabilidad y sacrificio:

“En algún momento hay que encerrarse un par de semanas y hay que hacerlo, porque no sabemos si algún día volveremos a tener esta situación. Como dije en la charla con Brasil, el tren pasa solo una vez, hay que agarrar esa chance y este es nuestro momento”, puntualizó.

El arquero aseguró la máxima entrega del plantel en los duelos del repechaje, convencido de que Bolivia debe “dejar la vida” en la cancha.

“Tenemos que ganar como sea, y mejor si es jugando bien, sin sufrir tanto. Sabemos que será difícil porque ellos buscan el mismo objetivo”, sostuvo.

Sobre Surinam e Irak, Lampe destacó que ambos combinados tienen características similares a la Verde. “Yo creía que por ahí Jamaica o Congo físicamente nos sacaban ventaja, pero creo que Surinam e Irak son muy parecidos”, señaló, confiado en que Bolivia puede competir de igual a igual para alcanzar la ansiada clasificación mundialista.

