“Lo corretearon y lo acuchillaron”: cae el presunto asesino de un adolescente en la Villa Primero de Mayo

Un adolescente de 15 años fue asesinado en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, tras un altercado registrado dentro de un restaurante de comida rápida. El hecho generó consternación entre los vecinos y reavivó las denuncias sobre inseguridad y presencia de pandillas en el sector.

De acuerdo con testigos, la víctima fue interceptada por varios sujetos que descendieron de un vehículo y lo atacaron con un arma blanca mientras intentaba huir. “Lo corretearon a mi hijo, lo alcanzaron a una cuadra y lo acuchillaron”, lamentó el padre del menor, quien exige justicia.

Personal médico confirmó que, pese a los esfuerzos de reanimación, el adolescente no logró salir del paro cardiorrespiratorio.

Aprehenden al presunto autor del crimen

Menos de 24 horas después del hecho, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, realizó diversos allanamientos en la zona norte de la ciudad y logró la aprehensión del principal sospechoso.

El comandante de la Felcc informó que se han recolectado múltiples indicios, aunque aún se busca el arma blanca utilizada. “Estamos analizando los elementos y se tomarán declaraciones para establecer el móvil del hecho”, señaló.

El hombre aprehendido será imputado por el delito de homicidio, según adelantaron las autoridades.

Un giro inesperado surgió cuando se conoció un video que muestra que, momentos antes del ataque, el ahora aprehendido habría sido víctima de robo dentro del restaurante. En las imágenes se observa a dos sujetos quitándole una prenda deportiva mientras cenaba con su pareja. Se evalúa si esta secuencia tuvo relación directa con el desenlace fatal.

Familiares del aprehendido afirmaron que su reacción fue consecuencia de haber sido agredido y robado. Aseguran que el menor fallecido no actuó solo.

El Ministerio Público aguarda la declaración del acusado y de testigos, así como el análisis de cámaras de seguridad del establecimiento, para determinar si el hecho se trató de una reacción de legítima defensa o una agresión directa posterior al robo.

