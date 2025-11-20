Tanya : cronología del caso de la menor asesinada en Chulumani, La Paz

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Tanya Rosy, de 13 años, conmocionó a la población de Chulumani en La Paz. Desde su reporte de desaparición, el caso se desarrolló en distintos hechos que llevaron al descubrimiento de su cuerpo, tras la confesión del autor confeso del crimen y bajo la coordinación de la Policía y la Fiscalía.

Cronología de los hechos:

15 de noviembre de 2025:

Tanya fue reportada como desaparecida tras salir de su casa para comprar material escolar. Su familia da aviso a las autoridades.

16 de noviembre:

Tras la búsqueda de sus familiares y la policía, logran observar imágenes de cámaras de seguridad que captaron a la menor subiendo a una camioneta tipo vagoneta. Este registro permitió a la Policía establecer rutas de búsqueda y posibles responsables.

18 de noviembre:

Un sospechoso identificado como Brayan P.M.V., de 25 años, se presentó voluntariamente en un módulo policial en Chulumani. En su declaración, admite haber tenido contacto con la menor, en primera instancia decidió librarse de responsabilidad sin embargo tras entrar en contradicción terminó confesando el crimen. Dijo que la menor estaba muerta y que abusó de ella. La Fiscalía inicia un operativo para localizar el lugar exacto de su cuerpo.

19 de noviembre:

Tras la intervención de las autoridades y la presión de la comunidad, se localiza el cuerpo de Tanya en un barranco entre las comunidades de Arrozal y Colopampa, en el sector conocido como "La Calabatea". El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirma que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Reacciones de la comunidad:

Vecinos expresan su indignación y, durante el operativo, agreden al sospechoso y queman la camioneta que habría sido utilizada el día de la desaparición. La Policía mantiene el control para garantizar la seguridad.

El sujeto autor confeso del crimen, en entrevista con Red Uno dentro de su celda, afirmó que no recuerda lo sucedido, que estaba ebrio, y arrepentido, además señaló estar consiente de la magnitud del delito.

El caso continua en investigación, mientras que el cuerpo de la menor es velada por sus familiares en medio de dolor.

