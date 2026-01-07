Investigan por homicidio culposo a madre de niñas fallecidas en Montero

La ciudad de Montero en Santa Cruz se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de tres hermanitas de apenas 2, 4 y 6 años de edad. El trágico incidente ocurrió cuando una vela encendida provocó un incendio en la vivienda que se encontraba sin suministro eléctrico.

La madre de las menores se había ausentado momentáneamente para comprar pan en una tienda cercana al domicilio. Al no haber ningún adulto presente para supervisar la llama, el humo se propagó rápidamente por el inmueble donde descansaban las niñas.

El fiscal asignado al municipio informó que los resultados forenses confirmaron una intoxicación aguda por inhalación de monóxido de carbono, descartando cualquier tipo de lesión física previa.

A raíz de este informe, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación de oficio bajo el presunto delito de homicidio culposo. Esta medida busca esclarecer la "verdad histórica" de los hechos y determinar el grado de responsabilidad de la progenitora en el hecho.

“Se trata de una madre soltera que carece de apoyo económico por parte del padre de las niñas. La necesidad de salir a trabajar diariamente la habría forzado a dejar a sus hijas en una situación de vulnerabilidad extrema”, indicó el Fiscal.

