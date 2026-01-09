¿Se refleja ya la medida de arancel cero en precios de los celulares? Esto dicen los comerciantes

Desde el primero de enero, Bolivia aplica el arancel cero para productos de tecnología y repuestos de vehículos, una medida destinada a reducir los costos de importación y beneficiar al consumidor final. Sin embargo, hasta ahora, los cambios en los precios en los puntos de venta han sido mínimos.

“Un poco ha bajado, más que todo por lo que ha disminuido el dólar”, explicó un comerciante de celulares.

“Lo que antes costaba 850 bolivianos ahora está a 700 o 750, pero luego sube y vuelve a su precio anterior. Depende mucho de la marca; por ejemplo, Samsung no baja tanto porque ya es muy conocida y la gente sigue comprando a ese precio”, agregó.

Los vendedores coinciden en que los precios son volátiles y que la disminución será gradual.

“De a poco estamos viendo una reducción, pero esperamos que en dos o tres meses se note más la diferencia”, comentó otro comerciante de repuestos. Señaló que la mercancía que aún tienen en stock corresponde en un 70% a productos antiguos, por lo que los ajustes de precio se harán de manera progresiva.

Algunos productos ya reflejan pequeñas rebajas. “En artículos como escobillas o pisos de goma, por ejemplo, se nota una diferencia de 30 a 50 bolivianos”, aseguró un comerciante.

Los empresarios esperan que, con el tiempo, la medida permita estabilizar los precios y atender mejor a los consumidores con tarifas más competitivas, ajustadas al costo real de los productos.

