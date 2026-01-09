Bloqueos en carreteras dejan a pasajeros varados en la Terminal Bimodal de Santa Cruz

Los bloqueos instalados en distintos puntos del país continúan generando serias complicaciones para los viajeros, con un impacto particular en Santa Cruz, donde las salidas interdepartamentales permanecen suspendidas.

En la Terminal Bimodal, decenas de pasajeros permanecen con sus maletas a la espera de una solución, ante la suspensión de viajes hacia Cochabamba, La Paz y otras regiones del occidente del país.

Según la información recabada, se han instalado puntos de bloqueo en Yapacaní y en varios tramos de la carretera Santa Cruz–Cochabamba, lo que impide el tránsito normal de las flotas de transporte.

A esta situación se suma un bloqueo en la ruta hacia San Julián, vía que conecta con el departamento del Beni, afectando también esa conexión.

Entre los pasajeros afectados se encuentran personas que llegaron incluso del exterior del país, quienes expresaron su preocupación por la falta de salidas y el perjuicio económico. Algunos señalaron que evalúan rutas alternas, como el camino antiguo, mientras otros consideran cambiar de destino o esperar hasta que se restablezca la transitabilidad.

Desde la administración de la terminal se confirmó que no existen salidas regulares y que, en algunos casos, podrían habilitarse viajes recién por la tarde, aunque sin garantías.

De acuerdo con reportes oficiales, en Bolivia se registran más de 43 puntos de bloqueo, una medida que continúa afectando el transporte interdepartamental y a cientos de pasajeros que intentan llegar a sus destinos.

