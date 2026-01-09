¡Atención! ¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este viernes 9 de enero en Bolivia?

El dólar estadounidense se cotiza este viernes 9 de enero de 2026 en el mercado paralelo a Bs 9,60 para la venta y Bs 9,63 para la compra, según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com.

La cotización refleja una leve variación a la baja en comparación con la jornada anterior. El jueves, la divisa estadounidense se ubicaba en Bs 9,64 para la venta, mientras que este viernes descendió dos centavos.

En cuanto al precio de compra, también se registró un ajuste. El jueves el dólar paralelo se situaba en Bs 9,67, y este viernes bajó a Bs 9,63, de acuerdo con el mismo reporte.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza la información cada 15 minutos, informó que el dólar blue boliviano se cotiza este viernes en Bs 9,63 para la compra y Bs 9,61 para la venta, mostrando una tendencia similar en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo observadas con atención por comerciantes, viajeros y ciudadanos, en un contexto marcado por la demanda de divisas y la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario en el país.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

