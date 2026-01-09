Lluvias y nevadas: Senamhi activa alerta naranja en cinco departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) puso al país en estado de emergencia al emitir un aviso de alerta hidrológica de prioridad naranja. La medida responde a un periodo de inestabilidad climática que afectará a cinco departamentos, con riesgos de desbordes de ríos y fenómenos severos en zonas de cordillera.

Ana Mendoza, pronosticadora del Senamhi, informó que las lluvias intensas se concentrarán en puntos estratégicos del país. Los departamentos bajo vigilancia son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

"Debido a las precipitaciones registradas en este periodo húmedo, el aviso afecta al norte y la Amazonía de La Paz, el norte integrado de Santa Cruz, y los sectores oeste y norte de Cochabamba", explicó Mendoza. La alerta, que inicialmente está vigente hasta este viernes 9 de enero, podría extenderse dependiendo del comportamiento climático.

Uno de los puntos más llamativos del reporte es la probabilidad de nevadas. Según Mendoza, este fenómeno se registraría en cotas mayores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, afectando principalmente al sur de Potosí, en el sector de la cordillera oriental que colinda con Tarija.

Para el resto del país, el panorama para el sábado y domingo incluye: Tormentas eléctricas, con mayor fuerza en la Cordillera oriental, y lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan a la población, especialmente a quienes transitan por carreteras de Los Yungas y el norte potosino, extremar precauciones ante la visibilidad reducida y el posible incremento del caudal de los ríos.

Mira la programación en Red Uno Play