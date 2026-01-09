Alcaldía revisará costos de combustible, rutas y repuestos antes de considerar incremento del pasaje

El alcalde Jhonny Fernández se reunió este viernes con dirigentes del transporte público de la Ciudad de los Anillos para abordar la solicitud de incremento del pasaje, que los transportistas habían planteado en Bs. 4,80. Tras la reunión, la autoridad municipal anunció que la tarifa se mantiene en Bs. 3 y que se realizará una verificación exhaustiva de los costos operativos del sector antes de considerar cualquier ajuste.

“Hoy hemos tenido una reunión muy temprano con las federaciones, sindicatos y cooperativas del transporte. Ellos solicitan Bs. 4,80, pero les he explicado que eso no es posible. Hemos acordado verificar en campo los costos reales, y pido a la prensa que nos ayude a transmitir la verdad de los hechos”, declaró Fernández.

Para ello, el alcalde conformó una comisión técnica que trabajará junto a los transportistas, fiscales y supervisores del municipio. La comisión evaluará aspectos como el consumo de combustible, el gasto en repuestos, el precio de llantas y aceites, y la cantidad de vueltas realizadas diariamente por cada micro.

“Vamos a salir al trabajo real de los micros con tanque lleno, verificaremos la cantidad de litros consumidos y los costos de mantenimiento. Queremos que se transparente todo: lo que dicen los transportistas y lo que tenemos nosotros como datos municipales”, añadió Fernández.

Asimismo, el alcalde instó a los transportistas a adoptar energías más económicas, como el gas, en lugar de depender del diésel, que es más costoso y afecta la rentabilidad de sus unidades.

La próxima reunión entre la alcaldía y el sector transporte está prevista para el lunes, donde se presentarán los resultados del análisis en campo y se discutirán posibles decisiones sobre la tarifa del pasaje. Mientras tanto, los usuarios seguirán pagando Bs. 3 por el servicio urbano.

