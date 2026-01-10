"Entorno familiar va declarar": Fiscalía investiga muerte de menor desaparecida

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos confirmó en entrevista con el programa Que No Me Pierda que Yuvinca, la menor de de 8 años que estaba reportada como desaparecida el pasado 6 de enero, fue hallada sin vida este viernes, aproximadamente a 500 metros de su domicilio.

Zeballos detalló que junto al Comando Departamental de la Policía, personal del IITCUP y del IDIF se constituyeron en el lugar para realizar las diligencias preliminares, que incluyeron la identificación legal del cadáver y su traslado a la morgue para practicar la autopsia médica forense.

""Se ha procedido a la identificación legal del cadáver, que corresponde a la menor desaparecida desde el día martes, plenamente identificada por sus progenitores", explicó. "Esto permitirá determinar de manera objetiva las causas y la data de la muerte", señaló.

El fiscal explicó que la desaparición de la menor se produjo el martes mientras se dirigía a la casa de la sobrina de su madre. Según los reportes iniciales, se la habría visto subir a un vehículo de color blanco, sin embargo, el hallazgo del cuerpo cerca de su hogar genera interrogantes sobre lo ocurrido.

Sobre posibles responsables, Zeballos indicó que las investigaciones incluyen declaraciones del entorno familiar y no descartan ampliar el proceso a personas fuera de él.

"El cuerpo se encontraba en un estado lamentable de descomposición, por lo que no se pudo realizar una valoración física preliminar. Actualmente, se está practicando la autopsia forense, cuyos resultados permitirán calificar objetivamente el tipo penal, ya sea asesinato o infanticidio", explicó.

Finalmente, el fiscal reafirmó que se continúa trabajando para esclarecer los hechos y determinar de manera cierta los autores de este lamentable hecho.

