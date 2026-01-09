“Me obligaron a venir”: denuncian traslados forzados para bloquear carreteras

Un hombre que se dirigía desde la región de Cocapata hacia Parotani denunció que fue obligado a participar en las movilizaciones y bloqueos, pese a desconocer los motivos de la protesta. Según su testimonio, la asistencia sería impuesta por sus dirigentes bajo amenaza de sanciones económicas.

“A Parotani estamos yendo, yo no sé por qué. Nuestra autoridad nos ha obligado a venir, por eso estamos viniendo”, relató el movilizado durante una entrevista.

El hombre afirmó que quienes no acuden a las convocatorias deben pagar una multa, lo que —según explicó— obliga a muchas personas a sumarse a las medidas de presión aunque no estén de acuerdo.

“Desde allá estamos viniendo. Si no vamos, todo es sanción, todos saben cuánto es la sanción”, agregó.

El denunciante se encontraba acompañado por varias personas cuando fueron interceptados en la tranca de Suticollo, donde efectivos de la Policía realizaban controles en el marco de los operativos por los bloqueos instalados en distintas rutas del departamento.

