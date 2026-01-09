TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Me obligaron a venir”: denuncian traslados forzados para bloquear carreteras

Asegura que fue llevado desde Cocapata a Parotani sin conocer el motivo de la protesta y por orden de sus dirigentes.

Red Uno de Bolivia

09/01/2026 16:20

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre que se dirigía desde la región de Cocapata hacia Parotani denunció que fue obligado a participar en las movilizaciones y bloqueos, pese a desconocer los motivos de la protesta. Según su testimonio, la asistencia sería impuesta por sus dirigentes bajo amenaza de sanciones económicas.

“A Parotani estamos yendo, yo no sé por qué. Nuestra autoridad nos ha obligado a venir, por eso estamos viniendo”, relató el movilizado durante una entrevista.

El hombre afirmó que quienes no acuden a las convocatorias deben pagar una multa, lo que —según explicó— obliga a muchas personas a sumarse a las medidas de presión aunque no estén de acuerdo.

“Desde allá estamos viniendo. Si no vamos, todo es sanción, todos saben cuánto es la sanción”, agregó.

El denunciante se encontraba acompañado por varias personas cuando fueron interceptados en la tranca de Suticollo, donde efectivos de la Policía realizaban controles en el marco de los operativos por los bloqueos instalados en distintas rutas del departamento.

