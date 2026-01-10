Santa Cruz: Voraz incendio arrasa con una vivienda en la avenida 2 de Agosto

Más de cinco unidades de bomberos combaten un voraz incendio que se registra en una vivienda de la avenida 2 de Agosto del Sexto Anillo, en la capital cruceña.

Imágenes enviadas a Red Uno muestran intensas llamas y una densa humareda que sale de la vivienda afectada. La magnitud del incendio ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Por precaución, las familias que viven en inmediaciones de la vivienda afectada fueron desalojadas para evitar cualquier riesgo. Los bomberos continúan trabajando arduamente para controlar el fuego y prevenir daños mayores.

Hasta el momento no se reportan víctimas, aunque se espera un informe oficial sobre los daños materiales y posibles causas del incendio.

Mira la programación en Red Uno Play