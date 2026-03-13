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Policial

Marset fue llevado a Viru Viru tras su captura y permanece bajo custodia policial a la espera de su traslado

El narcotraficante uruguayo fue llevado bajo fuerte custodia policial hasta la terminal presidencial del aeropuerto internacional de Santa Cruz tras su captura en un megaoperativo.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 9:53

La primera imagen de Marset en Viru Viru mientras espera su traslado
Santa Cruz, Bolivia

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Tras su captura en Santa Cruz de la Sierra, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue trasladado al Aeropuerto Internacional Viru Viru, donde permanece bajo fuerte custodia policial mientras se define su destino.

Una imagen difundida en redes y medios muestra al detenido dentro de la terminal presidencial del aeropuerto, un área reservada que fue utilizada para resguardar al narcotraficante tras su aprehensión.

Bajo fuerte dispositivo de seguridad

El traslado de Marset hasta el aeropuerto se realizó mediante un convoy policial con un amplio despliegue de seguridad, que incluyó vehículos oficiales y personal armado.

En la terminal presidencial del aeropuerto, efectivos policiales mantuvieron resguardada la zona mientras el narcotraficante esperaba instrucciones sobre su traslado.

Expectativa por su destino

Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han confirmado oficialmente cuál será el destino final de Marset.

 

Versiones extraoficiales señalaron la posible llegada de una aeronave de la Drug Enforcement Administration (DEA), lo que abrió la posibilidad de un traslado hacia Estados Unidos.

Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por el Ministerio de Gobierno de Bolivia, que se espera brinde detalles en las próximas horas sobre el futuro judicial del narcotraficante.

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