El penúltimo participante en subir al escenario durante la noche del jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Enrique Cuellar, un joven de 23 años representante del departamento del Beni.

El aspirante interpretó la canción “La Bikina” del cantante mexicano Luis Miguel, logrando una presentación que obtuvo el respaldo de los jueces.

Un duelo para definir la silla

Tras su actuación, el jurado determinó que debía enfrentarse en un Duelo de Voces para disputar una de las sillas del programa.

“Los jueces hemos decidido duelo y convocamos a Leonardo Cuellar al escenario”, anunció uno de los jueces.

Leonardo Cuellar había llamado previamente la atención del jurado con su interpretación de “Caprichito”, una presentación que le permitió destacarse en el escenario.

La canción del enfrentamiento

Para el duelo, ambos participantes debieron interpretar el estribillo de la canción “Entra en mi vida” del dúo Sin Bandera.

Tras escuchar a ambos concursantes, los jueces se reunieron nuevamente para deliberar y tomar la decisión final.

El veredicto

Finalmente, el juez Marco Veizaga anunció el resultado.

“La silla es para Enrique Cuellar”, afirmó.

Con “La Bikina”, Enrique Cuellar gana el duelo y continúa en competencia

Con esta decisión, Enrique continúa en la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces, mientras que Leonardo Cuellar quedó fuera tras el duelo.

