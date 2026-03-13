TEMAS DE HOY:
Policía Boliviana robo de tarjetas MOTÍN CARCELARIO

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Con “La Bikina”, Enrique Cuellar gana el duelo y continúa en competencia

El joven representante del Beni logró convencer al jurado con su interpretación y se impuso en el duelo frente a Leonardo Cuellar para continuar en la competencia.

Silvia Sanchez

12/03/2026 23:19

Con “La Bikina”, Enrique Cuellar gana el duelo y continúa en competencia
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El penúltimo participante en subir al escenario durante la noche del jueves en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Enrique Cuellar, un joven de 23 años representante del departamento del Beni.

El aspirante interpretó la canción “La Bikina” del cantante mexicano Luis Miguel, logrando una presentación que obtuvo el respaldo de los jueces.

Un duelo para definir la silla

Tras su actuación, el jurado determinó que debía enfrentarse en un Duelo de Voces para disputar una de las sillas del programa.

“Los jueces hemos decidido duelo y convocamos a Leonardo Cuellar al escenario”, anunció uno de los jueces.

Leonardo Cuellar había llamado previamente la atención del jurado con su interpretación de “Caprichito”, una presentación que le permitió destacarse en el escenario.

La canción del enfrentamiento

Para el duelo, ambos participantes debieron interpretar el estribillo de la canción “Entra en mi vida” del dúo Sin Bandera.

Tras escuchar a ambos concursantes, los jueces se reunieron nuevamente para deliberar y tomar la decisión final.

El veredicto

Finalmente, el juez Marco Veizaga anunció el resultado.

“La silla es para Enrique Cuellar”, afirmó.

Con “La Bikina”, Enrique Cuellar gana el duelo y continúa en competencia

Con esta decisión, Enrique continúa en la competencia de La Gran Batalla – Duelo de Voces, mientras que Leonardo Cuellar quedó fuera tras el duelo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD