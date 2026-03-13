Alejandra Aragón gana el segundo duelo de la noche y se queda con la silla

La tercera participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Alejandra Aragón, una joven madre de 29 años proveniente de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La aspirante interpretó la canción “Sabor a mí”, popularizada por la cantante Eydie Gormé, logrando una presentación que llamó la atención de los jueces.

Tras la actuación, el jurado decidió que debía realizarse el segundo Duelo de Voces de la noche.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces”, anunció Diego Ríos al convocar al escenario a Estrella Torrez.

Un duelo con dificultades

Estrella Torrez había interpretado anteriormente “Zamba para olvidar”, tema popularizado por la artista Camila Lour, lo que también había despertado interés en el jurado.

Para el enfrentamiento, los jueces eligieron la canción “Que nadie sepa mi sufrir”, interpretada por Soledad Pastorutti.

Durante el duelo, ambas participantes enfrentaron dificultades al momento de cantar el estribillo y tuvieron problemas con la letra del tema, aunque lograron completar la presentación.

El veredicto del jurado

Finalmente, el juez Tito Larenti fue el encargado de anunciar el resultado.

“Hay un resultado. Ambas estuvieron muy bien, pero hay un tema con la canción: todos tienen que saber las letras. Ambas han subsanado inventando letra, pero que no vuelva a ocurrir. Se queda con la silla Alejandra”, sentenció.

Con esta decisión, Alejandra Aragón continúa en la competencia, mientras que Estrella Torrez tuvo que despedirse del escenario.

Antes de retirarse, la participante dejó un mensaje emotivo:

“El sueño y el canto sigue, a brillar como una estrella”.

