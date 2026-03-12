¿Qué es la hexakosioihexekontahexafobia y cuáles son sus síntomas?

La hexakosioihexekontahexafobia define el miedo irracional y persistente hacia el número 666, una condición que trasciende la simple superstición. Su nombre técnico proviene de una compleja combinación de términos en griego antiguo que se traducen literalmente como el temor al seiscientos sesenta y seis.

El origen de este fenómeno se remonta al Libro del Apocalipsis en la Biblia, donde estas cifras se identifican como la marca de "la bestia". Esta carga simbólica ha consolidado una conexión cultural directa entre el número y la figura del Anticristo en el imaginario colectivo.

Quienes padecen este trastorno experimentan cuadros de ansiedad aguda, taquicardia o ataques de pánico ante la sola presencia de estos dígitos. La fobia puede manifestarse en situaciones cotidianas, desde el monto de una factura hasta la numeración de una matrícula vehicular.

A pesar de su raíz teológica, la psicología moderna aborda esta fobia como un miedo específico que requiere tratamiento especializado. La comprensión del término es el primer paso para desmitificar un estigma que ha perseguido a la sociedad durante siglos.

