¿Lloverá este viernes en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico

El viernes estará marcado por lluvias y temperaturas cálidas en Santa Cruz, de acuerdo con el pronóstico del tiempo.

Las precipitaciones se presentarán desde las primeras horas de la mañana y podrían extenderse durante gran parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 29 grados centígrados.

Para la noche del viernes, el clima se mantendrá templado, con temperaturas que estarán entre los 22 y 27 grados.

De cara al fin de semana, el sábado las lluvias disminuirán, con una mínima de 21 grados y una máxima de 29 grados; sin embargo, el domingo se prevé el retorno de las precipitaciones, con temperaturas entre 21 y 28 grados.

Dentro del eje troncal, el panorama es diferente. En La Paz, la temperatura actual alcanza los 8 grados, con una mínima prevista de 5 grados, mientras que en Cochabamba el termómetro marca 14 grados, con una mínima que descenderá hasta los 10 grados.

