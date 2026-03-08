¿Lloverá todo el día en Santa Cruz? Te contamos como estará el clima

Este domingo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el clima en la ciudad de Santa Cruz estará acompañado por lluvias persistentes durante toda la jornada, según el pronóstico meteorológico.

Desde las primeras horas de la mañana se prevén precipitaciones. A las 08:00 se registrarán lluvias con una temperatura cercana a 24°C, una precipitación estimada de 1.8 milímetros y 89% de humedad relativa.

Para el mediodía, alrededor de las 11:00, la temperatura ascenderá a 26°C, mientras que las lluvias continuarán con 1.5 milímetros de precipitación.

Durante la tarde se prevé el punto más alto de la jornada. Entre las 14:00 y 17:00, los termómetros alcanzarán los 29°C, manteniéndose las lluvias.

Por la noche, las condiciones lluviosas persistirán. A las 20:00 la temperatura descenderá a 27°C con 2.2 milímetros de lluvia, y hacia las 23:00 se esperan 25°C.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante las lluvias, especialmente a quienes participen en actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, ya que las precipitaciones podrían mantenerse durante toda la jornada.

