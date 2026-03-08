Bibi Urquidi envía mensaje a las mujeres bolivianas por el 8 de Marzo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Bibi Urquidi dirigió un mensaje a todas las mujeres bolivianas, resaltando su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de las mujeres en el país.

“Decirles que yo voy a hacer todo lo que está dentro de mi poder, dentro de todo lo que yo pueda hacer, para tratar de ayudar, ayudarlas a emprender, ayudarlas a tener un ingreso sostenible en el tiempo, una vida mejor”, afirmó Urquidi.

La Primera Dama enfatizó que su labor busca fortalecer proyectos y programas que impulsen el emprendimiento femenino, además de promover la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos.

De igual manera, explicó que su gestión apunta a dejar atrás un enfoque meramente asistencial y avanzar hacia proyectos sostenibles, centrados en educación, tecnología y generación de oportunidades para los sectores más vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play